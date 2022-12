Wie weithin erwartet hebt die EZB alle drei Leitzinsen um 50 Basispunkte an. Auch wenn dies weniger ist als bei den letzten beiden Zentralbanksitzungen, zeugt die Botschaft, die die EZB sendet, von großer Entschlossenheit: Die Aussage, dass sie die Zinsen in einem gleichmäßigen Tempo weiter erhöhen will, kann man nur so interpretieren, dass es noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...