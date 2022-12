Shanghai (ots/PRNewswire) -In der PV-Industrie gibt es derzeit viele Arten von Modulen, aber welches Modul hat die bessere Stromerzeugung? Die Daten der ersten drei Quartale der China National PV Energy and Storage Experimental Platform bestätigen die bessere Stromerzeugung der hocheffizienten N-Module, wobei das N-Typ-TOPCon-Modul die höchste Stromerzeugung aufweist, gefolgt vom N-Typ-IBC-Modul.Jolywood ist der Pionier der N-Typ-TOPCon-Technologie und ein Tier-1-Unternehmen von Bloomberg. Jolywood investiert weiterhin in die N-Typ-TOPCon-Technologie, alle Forscher arbeiten an der Entwicklung der J-TOPCon-2.0-Technologie und wollen so schnell wie möglich auf J-TOPCon 3.0 umsteigen.Jolywood-Module haben einen niedrigen Temperaturkoeffizienten, einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistungsabgabe, eine hohe beidseitige Lichtempfindlichkeit, eine hohe Zuverlässigkeit und eine geringe Degradation im Vergleich zu anderen Modultypen. Er kann unter gleichen Bedingungen mehr Strom erzeugen. Jolywood hat auch die J-TOPCon-2.0-Technologie selbst entwickelt, die ohne Wicklung und In-situ-Dotierung auskommt, wodurch sich der Wirkungsgrad der Zellen erhöht. Derzeit liegt der höchste Wirkungsgrad der Massenproduktion bei 24,8 %. Darüber hinaus überstieg der Laborwirkungsgrad der 182-mm-N-Zelle von Jolywood im November 26,1 %.In den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 zeigen die experimentellen Daten, dass die Rückseite des Moduls bei bewölktem Wetter die höchste Gruppeneinstrahlung aufweist. Daqing liegt auf einem hohen Breitengrad, so dass das Sonnenlicht bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang direkt auf die Rückseite der Module trifft. Wenn die Sonne die Rückseite der Module mehr als 4 Stunden lang bestrahlt, macht sie etwa 20 % der kumulierten täglichen Einstrahlung auf die Rückseite der Module aus. Die empirischen Versuchsdaten zeigen, dass N-Typ-Hochleistungsmodule die beste Stromerzeugungsleistung haben, insbesondere das N-Typ-TOPCon-Modul. Es wird die künftige Entwicklungsrichtung der Modultechnologie darstellen. Die N-Typ-TOPCon-Technologie hat LETID/LID-freie Verunreinigungen, einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten, bessere Anti-PID-Leistung und längere Lebensdauer. Außerdem gibt es bei der N-Typ-TOPCon-Technologie keinen B-O-Fehler.Als führendes Unternehmen in der PV-Industrie wird Jolywood weiterhin hochwertige Produkte herstellen und die globale Energiewende vorantreiben.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/daten-der-china-national-pv-and-energy-storage-experimental-platform-belegen-die-uberlegende-stromerzeugung-der-n-typ-topcon-module-301704528.htmlPressekontakt:Renee Zhang,zhangry01@jolywood.cn,18616342255Original-Content von: Jolywood, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126845/5395879