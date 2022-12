Das Softwareunternehmen bietet Tigo leistungsstarke Analyse- und Vorhersagefunktionen und eröffnet neue Möglichkeiten zur Monetarisierung von Energiedaten.

Tigo Energy, Inc., ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, hat heute die Übernahme von FSIGHT, einem Softwareunternehmen für Energiedatenanalyse mit Sitz in Hod HaSharon, Israel, bekannt gegeben. Mit FSIGHT erweitert Tigo seine Fähigkeit, Energieverbrauchs- und Produktionsdaten für Solarenergieproduzenten zu nutzen, um eine leistungsstarke Vorhersageplattform, die umfangreiche und umsetzbare Systemleistungsdaten vom Netz bis zur Modulebene liefert, hinzuzufügen. Die Transaktion wurde am Dienstag, 29. November 2022, unterzeichnet.

Als Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen bietet FSIGHT Energieversorgern, IPPs (Independent Power Providers), Eigentümern von Solaranlagen, EPCs (Engineering, Procurement, Construction) und Investoren einen genauen Einblick in die Leistung ihrer Solarenergiesysteme, die von diesen Systemen gedeckte Energienachfrage und genaue Vorhersagedaten zu dieser. Die FSIGHT-Plattform bietet Tigo eine skalierbare Datenanalyse-Infrastruktur und eine Prognosemaschine, um den Einsatz und die Optimierung von dezentralen Energieressourcen (DERs) zu beschleunigen und ermöglicht die Bereitstellung neuer, wertsteigernder Serviceangebote. Gestützt auf fünf Patente und angemeldete Patente sowie ein Geschäftsmodell mit niedrigen Betriebskosten pro Endpunkt, ermöglicht die FSIGHT-Infrastruktur genaue Einblicke in die Energieversorgung hinter dem Zähler, die für DER-Projekte jeder Größe schnell skalierbar sind. Für Versorgungsunternehmen mit intelligenten Zählern bedeutet dies genauere Prognosen für Last, Erzeugung und Preisdynamik sowie für die Portfoliozusammensetzung und die Möglichkeit, die Bildung von Kundenclustern zu automatisieren. FSIGHT wurde 2015 von den Pionieren der digitalen Energietransformation Eveline Steinberger (Blue Minds) und Amos Lasker (Amrav Investments) gegründet und betreut derzeit führende Energieunternehmen in den USA, Israel sowie Mittel- und Osteuropa.

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Energiewende zu erleichtern, indem wir Daten nutzen, um Geschäftsmodelle für einen umweltfreundlicheren Energiemarkt der Zukunft neu zu erfinden, und die globale Präsenz von Tigo ermöglicht es uns, diese Ziele erheblich zu beschleunigen", sagte Evgeny Finkel, CEO von FSIGHT. "Mit der Unterstützung von Tigo und seiner riesigen installierten Basis werden wir in der Lage sein, noch genauere Vorhersagen über die Energiesysteme der Kunden zu treffen. Ich freue mich, dem Tigo-Team beizutreten und unseren Kunden das Beste aus beiden Unternehmen zu bieten."

Herr Finkel und das FSIGHT-Team werden sich dem Tigo-Team in der Niederlassung in Ra'anana, Israel, anschließen. Die Kundenbetreuung von FSIGHT wird ohne Unterbrechung weiterlaufen, während das Unternehmen in den kommenden Wochen und Monaten in den Tigo-Betrieb integriert wird. Die beiden Unternehmen werden den neuen Betrieb so strukturieren, dass sie ihr gemeinsames Angebot erweitern können, um den Einsatz präziser, skalierbarer und flexibler prädiktiver Analysen für ihre Kunden noch bequemer zu gestalten.

"Die Übernahme von FSIGHT stärkt unsere Führungsposition im Bereich MLPE, indem wir eine neue Ebene von hochentwickelten Energiedaten-Tools hinzufügen und die Möglichkeit haben, unser Geschäft mit Datendiensten im Solarbereich zu erweitern", sagte Zvi Alon, Chairman und CEO von Tigo Energy, Inc. "Mit FSIGHT prognostizieren KI- und Machine-Learning-Technologien den Stromverbrauch und die Stromerzeugung einzelner Endpunkte oder aggregierter Portfolios, was unserer Meinung nach allen Beteiligten entlang der solaren Wertschöpfungskette zugute kommt. Wir freuen uns darauf, unsere umfassende digitale Plattform weiterzuentwickeln, um das Solarerlebnis für alle Beteiligten zu optimieren, von der Inbetriebnahme über den Betrieb bis zur Wartung."

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie FSIGHT die fortschrittliche Energieüberwachung von Tigo ergänzt, sehen Sie sich das Webinar an, das hier verfügbar ist, oder vereinbaren Sie eine exklusive Demonstration der FSIGHT-Plattform, indem Sie sich an sales@fsight.io wenden.

Über Tigo Energy

Das 2007 gegründete Unternehmen Tigo ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Tigo entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solaranlagen mit Speicher für Privathaushalte. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tigoenergy.com.

Zusätzliche Informationen und Bezugsquellen

Diese Mitteilung bezieht sich auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss zwischen Tigo Energy, Inc. ("Tigo") und Roth CH Acquisition IV Co. ("Roth") (der "Unternehmenszusammenschluss"). Im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss beabsichtigt Roth, eine Registrierungserklärung bei der SEC einzureichen, die ein vorläufiges Proxy Statement/Prospectus enthalten wird. Das Proxy Statement/Prospectus wird den Aktionären von Roth zugesandt. Diese Mitteilung ist kein Ersatz für das Proxy Statement/Prospectus. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN SOWIE ANDEREN INTERESSIERTEN PARTEIEN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS PROXY STATEMENT/PROSPECTUS UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WURDEN ODER NOCH EINGEREICHT WERDEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER TIGO, ROTH, DEN UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS UND DAMIT VERBUNDENE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN. Die Dokumente, die bei der SEC im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss eingereicht wurden oder noch eingereicht werden, können (sobald sie verfügbar sind) kostenlos von der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Diese Dokumente können (sobald sie verfügbar sind) auch kostenlos von Roth auf schriftliche Anfrage bei Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, angefordert werden.

Teilnehmer an der Aufforderung

Diese Mitteilung ist keine Aufforderung zur Einholung einer Stimmrechtsvollmacht von einem Investor oder Wertpapierinhaber. Roth, Tigo und einige ihrer Direktoren und leitenden Angestellten können jedoch gemäß den Regeln der SEC als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Roth und deren Besitz von Roths Wertpapieren sind in den bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten, einschließlich des Jahresberichts von Roth auf Formular 10-K, der am 7. April 2022 bei der SEC eingereicht wurde. Soweit sich der Besitz von Roths Wertpapieren seit den im Jahresbericht von Roth auf Formblatt 10-K enthaltenen Beträgen geändert hat, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten Statements of Changes in Ownership auf Formblatt 4 berücksichtigt. Zusätzliche Informationen über die Teilnehmer werden auch im Proxy Statement/Prospectus enthalten sein, sobald dieses verfügbar ist. Sobald diese Dokumente verfügbar sind, können sie kostenlos bei den oben genannten Quellen angefordert werden.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Mitteilung soll und wird keine Vollmachtserklärung oder die Einholung einer Vollmacht, Zustimmung oder Genehmigung in Bezug auf Wertpapiere im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss darstellen und stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Einholung eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Einholung einer Zustimmung dar, noch wird ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Einholung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Finanz- und Betriebsergebnisse, unsere Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten in Bezug auf zukünftige Operationen, Produkte und Dienstleistungen; und andere Aussagen, die durch Wörter wie "wird wahrscheinlich resultieren", "wird erwartet", "wird fortgesetzt", "wird erwartet", "geschätzt", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "Prognose", "Ausblick" oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Branche und die Marktgröße von Tigo, künftige Chancen für Roth und Tigo und ihre jeweiligen geschätzten künftigen Ergebnisse sowie über den Unternehmenszusammenschluss, die erwartete Transaktion und die Eigentümerstruktur und die Wahrscheinlichkeit und Fähigkeit der Parteien, den Unternehmenszusammenschluss erfolgreich durchzuführen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen unseres Managements und unterliegen naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen können erheblich von den in diesen vorausschauenden Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.

Zusätzlich zu den Faktoren, die bereits offengelegt wurden oder in den bei der SEC eingereichten Berichten von Roth offengelegt werden, und den Faktoren, die an anderer Stelle in dieser Mitteilung genannt werden, können unter anderem die folgenden Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder anderen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden: (1) das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung des Fusionsvertrags führen oder anderweitig dazu führen könnten, dass die darin vorgesehenen Transaktionen nicht abgeschlossen werden; (2) der Ausgang von Gerichtsverfahren, die nach der Ankündigung des Unternehmenszusammenschlusses und der diesbezüglichen endgültigen Vereinbarungen gegen Roth, Tigo oder andere eingeleitet werden könnten; (3) die Unfähigkeit, den Unternehmenszusammenschluss abzuschließen, weil die Zustimmung der Aktionäre von Roth oder Tigo nicht eingeholt werden kann; (4) die Unfähigkeit von Tigo, andere Bedingungen für den Abschluss zu erfüllen; (5) Änderungen an der vorgeschlagenen Struktur des Unternehmenszusammenschlusses, die aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften oder als Bedingung für die Erlangung der behördlichen Genehmigung des Unternehmenszusammenschlusses erforderlich oder angemessen sein könnten; (6) die Fähigkeit, die Standards für die Börsennotierung in Verbindung mit und nach dem Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses zu erfüllen; (7) das Risiko, dass der Unternehmenszusammenschluss infolge der Ankündigung und des Vollzugs des Unternehmenszusammenschlusses die aktuellen Pläne und Abläufe von Tigo stört; (8) die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Übernahme zu realisieren, was unter anderem durch den Wettbewerb, die Fähigkeit von Tigo, zu wachsen und das Wachstum profitabel zu gestalten, den Kundenstamm zu vergrößern, die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten zu pflegen und das Management und die wichtigsten Mitarbeiter zu halten, beeinflusst werden kann; (9) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Tigo (einschließlich der Auswirkungen des anhaltenden weltweiten Engpasses in der Lieferkette); (10) Tigos begrenzte Betriebserfahrung und die Vergangenheit mit Nettoverlusten; (11) Kosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss; (12) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (13) die Möglichkeit, dass Tigo von anderen wirtschaftlichen, geschäftlichen, regulatorischen und/oder wettbewerbsbezogenen Faktoren nachteilig beeinflusst wird; (14) die Schätzungen von Tigo in Bezug auf Ausgaben und Rentabilität; (15) die Entwicklung der Märkte, in denen Tigo konkurriert; (16) die Fähigkeit von Tigo, seine strategischen Initiativen umzusetzen und seine bestehenden Produkte weiter zu innovieren; (17) die Fähigkeit von Tigo, die gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre einzuhalten; (18) Cybersecurity-Risiken, Datenverluste und andere Verstöße gegen die Netzwerksicherheit von Tigo und die Offenlegung personenbezogener Daten; und (19) das Risiko von Rechtsstreitigkeiten oder Verfahren im Zusammenhang mit den Produkten oder Dienstleistungen von Tigo.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich und möglicherweise nachteilig von den Prognosen und zukunftsgerichteten Aussagen und den Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die hierin enthaltenen Daten in irgendeinem Maße die zukünftige Leistung widerspiegeln. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage zukünftiger Leistungen verlassen sollten, da die prognostizierten Finanzdaten und andere Informationen auf Schätzungen und Annahmen beruhen, die naturgemäß verschiedenen bedeutenden Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Alle hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, wenn es sich um Informationen über Roth und Tigo handelt, bzw. auf das Datum dieser Informationen, wenn es sich um Informationen von anderen Personen als Roth und Tigo handelt, und wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen zu aktualisieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten. Prognosen und Schätzungen in Bezug auf die Branche und die Endmärkte von Tigo beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass diese Prognosen und Schätzungen ganz oder teilweise zutreffen. Annualisierte, pro forma, projizierte und geschätzte Zahlen dienen nur zur Veranschaulichung, sind keine Prognosen und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Ergebnisse wider.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005295/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Technica Communications

Cait Caviness

408-806-9626 Ext. 9949

caitlan@technica.inc