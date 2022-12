Die Enttäuschung über den anhaltend restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank ist am Donnerstag groß - die Kurse an der Wall Street brechen auf breiter Front ein. Im Dow Jones gibt es mit Verizon nur einen Gewinner. Besonders hart trifft es Tech-Aktien. Tesla indes stabilisiert sich leicht.Die Inflation geht zwar zurück, doch das beeindruckt die Fed nicht. Und so muss der Markt verdauen, dass es 2023 voraussichtlich noch keine Zinssenkung geben wird. Der Nasdaq 100 verliert 3,6 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...