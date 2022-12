Prodapt stößt für die Stärkung der Entwicklung der RISC-V-Plattformen der nächsten Generation zum Intel-Umfeld

Prodapt, ein führender globaler Anbieter von Beratungsdiensten, Technologie und Managed Services kündigte an, dass er Teil des Technologieumfelds der Intel Corporation, des größten Halbleiterchip-Herstellers der Welt, geworden ist. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Prodapt den Anbietern von System-On-Chip (SOC) Design-Diensten helfen, ihre Fähigkeiten bei der Vor-Silizium-Entwicklung und der Verkürzung der Zeitspanne für die Produktentwicklung bis zur Marktreife zu stärken.

Intel Pathfinder for RISC-V* ist eine robuste Entwicklungsumgebung, die Vor-Silizium-Entwickler befähigt, Softwarecode auf von Intel bereitgestellten Betriebssystem-Stacks zu schreiben, laufen zu lassen, zu korrigieren und zu portieren. Mit den Design-, Validierungs- und Überprüfungs-Fähigkeiten von Prodapt können Kunden die Entwicklung neuer Produkte beschleunigen, die sich an die Komplexität, die Designgrößen und die Integrationen der nächsten Generation anpassen.

"Wir freuen uns, zu dem Intel-Umfeld zu stoßen und aktiv Intel Pathfinder for RISC-V als Entwickler-Tool für Design-Dienste-Kunden zu fördern", sagte Dinesh Tyagi, Head of ASIC Business bei Prodapt. "Unsere SOC-Design-Dienste bieten in Kombination mit dem Intel Pathfinder for RISC-V unseren gemeinsamen Kunden einen großen Mehrwert", fügte er hinzu.

"Die Aufrechterhaltung einer überragenden Entwicklungsgeschwindigkeit und die Pflege der Zusammenarbeit im Technologieumfeld sind die Schlüsselfaktoren des langfristigen Erfolgs von Intel Pathfinder for RISC-V", erklärte Vijay Krishnan, General Manager, RISC-V Ventures von Intel

Prodapt wurde erst kürzlich zum zweiten Mal mit der Intel Network Builders Winners' Circle-Mitgliedschaft ausgezeichnet. Das Network Builders-Programm wurde dafür konzipiert, technische Innovation und Netzwerk-Transformation zu beschleunigen.

Über Prodapt

Prodapt ist der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Akteur im Connectedness-Umfeld und bedient globale Firmen, deren Endziel es ist, Menschen miteinander zu vernetzen. Mit seinem einzigartigen Fokus auf diesen Bereich hat Prodapt ein tiefgreifendes Wissen über die transformativsten Technologien erlangt, die dabei helfen, unsere Welt zu vernetzen.

Prodapt bietet, gestützt auf über zwanzig Jahre Erfahrung in diesem Bereich, eine ganze Reihe von End-to-End-Diensten und -Lösungen für die Connectedness-Branche. Unsere Kunden sind u.a. Google, Meta, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, Lumen, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, British Telecom, KPN, Windstream, Virgin Media, Rogers, die Deutsche Telekom und viele weitere.

Die Firma Prodapt wurde von "A Great Place to Work" zertifiziert und hat über 5000 Mitarbeiter in 44 Ländern in Amerika, Europa, Afrika, Asien und Australien. Prodapt gehört zu einem 128 Jahre alten Mischkonzern, The Jhaver Group, der 22.000 Mitarbeiter an über 64 Standorten weltweit beschäftigt.

