Vor einem Jahr hat Dell mit dem Concept Luna ein Notebook-Konzept vorgestellt, bei dem Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit im Vordergrund stehen. In der jetzt gezeigten, neuen Version ist der Austausch von Komponenten ohne Werkzeug möglich. Die Notebook-Vision Concept Luna, die Dell Mitte Dezember 2021 vorgestellt hatte, hat für Aufsehen in der Branche gesorgt. Künftig, so die Idee dahinter, könnten Notebooks umweltfreundlicher gefertigt, besser reparierbar und leichter zu recyceln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...