Starke News! Jetzt gehört Cybeats zu den Top-25-Aktien der Börse!

Kaum zu glauben, dennoch Realität!

Erst wenige Wochen nach dem erfolgreichen IPO, in dessen Zuge man rund 8 Mio. CAD Arbeitskapital aufnehmen konnte, zieht man schon ins "Penthouse" der Börse ein und repräsentiert mit 24 weiteren Firmen sozusagen die Crème de la Crème.

Cybeats Added to 'CSE 25' Index As One of 25 Largest Companies on the CSE

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach Börsenschluss des 16. Dezember 2022 in den CSE25-Index der Canadian Securities Exchange aufgenommen wird.

Mit der Aufnahme von Cybeats in den CSE 25-Index erweitert sich unser Engagement für das Anlegerpublikum und festigt unsere wachsende Präsenz im kanadischen Technologiesektor weiter. Cybeats bietet Investoren in Kanada und auf der ganzen Welt Zugang zu einem einzigartigen und hochmodernen Anbieter von Cybersicherheitstechnologie, der darauf abzielt, ein anerkannter Marktführer auf den öffentlichen Märkten und mit Kunden auf der ganzen Welt zu werden. Der CSE 25 ist ein ehrenvoller Schritt in diese Richtung. Yoav Raiter, CEO von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW )*

News-Fazit:

Zweifellos ist eine Aufnahme in einen Top-Index immer ein positives Signal. In diesem Fall sagt es aus, dass Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* zu den 25 stärksten Unternehmen an der Canadian Securities Exchange gehört. Diese 25 Aktien repräsentieren ca. 50% des Börsenwertes des gesamten CSE-Indexes mit hunderten Aktien!

Die Aufmerksamkeit des Anlegerpublikums sollte Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* als einziges Cybersecurity-Unternehmen im Index gewiss sein, und auch sonst unterscheidet man sich in Vielem vom Rest. - Mit 50 Mitarbeitern ist man dem Status eines Kleinstunternehmens längst entwachsen, aber auch die potentielle Kundenpipeline hat es in sich: Zuletzt wurde nämlich bekannt, dass Cybeats (unter anderen) offenbar einige der dicksten Fische aus dem S&P 500-Sektor am Haken hat:

ein Unternehmen für intelligente Gebäudetechnologien, Software und Dienstleistungen aus dem aus dem S&P 500;

ein Industrietechnologie- und Infrastrukturunternehmen aus dem S&P 100;

ein Medizintechnik- und Geräteunternehmen aus dem S&P 100;

ein Gaming Schwergewicht aus dem S&P 500.

Wenn diese Pilotprogramme auslaufen, und das werden sie in Kürze, wird die Entscheidung fallen, und man darf mit einer Reihe klingender Namen rechnen, die sich für Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* entscheiden werden, wenn das Produkt so gut ist wie es offenbar in den Augen von IT-Guru Gartner gesehen wird. Die Firmen müssen jetzt handeln, denn um 650% jährlich wächst eine spezielle Form der Cyberkriminalität, die auf lückenhafte Open-Source-Software, die in Geräten integriert ist, abzielt. 70 bis über 90% der Software entstammt diesen Quellen.

Wir sind uns sehr sicher, dass die Cybeats-Technologie in Fachkreisen derzeit noch weit angesehener ist als die Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*-Aktie bei den Börsianern. Meinung Redaktion

Würde das Cybeats SBOM-Managementtool von Microsoft-Mitarbeitern verwendet werden, oder würde es sonst vom IT-Guru Gartner laufend erwähnt werden, und würde es von Industriegiganten, die im S&P 500 verankert sind, als Konzernlösung in Erwägung gezogen werden, wenn es nicht den hohen Standards genügen oder diese sogar übertreffen würde ?

Microsoft benutzt das Cybersecurity-Tool von Cybeats!

Adrian Digilio von Microsoft und Isaac Hepworth von Google diskutieren in einem Webinar über SBOM (Digitale Software-Stückliste) und verwenden für Demonstrationszwecke, um eine SBOM auf Sicherheitslücken zu überprüfen, das TOOL von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* .