NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ankündigung einer überraschend restriktiven künftigen US-Geldpolitik hat die New Yorker Börsen auch am Donnerstag belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte zum Schluss 2,25 Prozent auf 33 202,22 Punkte ein, womit sich die Abwärtsdynamik verschärfte. Im Handelsverlauf war er nur knapp an der Marke von 33 000 Punkten vorbeigeschrammt, unter der er zuletzt vor rund fünf Wochen notiert hatte.

Auch die anderen wichtigen Aktienindizes beschleunigten ihre schwache Vortagsentwicklung: Der marktbreite S&P 500 verabschiedete sich 2,49 Prozent tiefer bei 3895,75 Punkten. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 , der viele besonders zinssensible Werte aus dem Technologiesektor enthält, ging es letztlich um 3,37 Prozent auf 11 345,22 Punkte bergab. Eine Reihe eher schwacher US-Konjunkturdaten hatte zwar keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse. Sie deuten aber laut Marktbeobachter Andreas Lipkow auf eine deutliche Konjunkturabkühlung der weltgrößten Volkswirtschaft hin./gl/men

