GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer hat sich die laute Kritik von Investoren zu Herzen genommen und eine Ausstiegsmöglichkeit aus dem teuren Hauptsponsorvertrag mit dem englischen Fußballclub Manchester United ausgehandelt. Nach vertraulichen Gesprächen in den vergangenen Monaten vereinbarten die Unternehmen, dass Manchester United die Rechte am Haupttrikotsponsoring zurückkaufen und sich einen neuen Hauptsponsor suchen kann, wie Teamviewer am späten Donnerstagabend mitteilte. Mit der Abrede gehe die Erwartung einher, dass die Göppinger so schnell wie möglich aus dieser Rolle ausstiegen, hieß es vom MDax -Unternehmen. Das soll die Kostenbelastung aus dem Man-United-Sponsoring bei dem Spezialisten für Fernwartungssoftware auf einen einstelligen Millionen-US-Dollar-Betrag senken und die Profitabilität so deutlich erhöhen. Die Teamviewer-Aktie zog nachbörslich auf der Handelsplattform Lang & Schwarz gegenüber dem Xetra-Schluss um fast 9 Prozent an./men