Rheinmetall: der Rüstungskonzern ist MDAX-Tagesgewinner!

Riesen-Defizite bei der Munitionsversorgung in Deutschland und anderswo! Der Rüstungshersteller Rheinmetall (RHM) will von deutschem Standort ab Juli 2023 liefern.

Symbol: RHM ISIN: DE0007030009

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des deutschen Rüstungsherstellers liegt knapp sieben Prozent im Halbjahresminus. In den letzten drei Wochen formiert sich eine Seitwärtsbewegung, die zwischen 20er-EMA und Widerstandslinie eingequetscht wird. Die Kerze vom Donnerstag mit einem Plus von 0.94 weist die Rheinmetall-Aktie als Tagesgewinner im MDAX aus und zeigt, dass das Wertpapier bei nächster Gelegenheit wieder nach oben will.

Chart vom 15.12.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 199.35 EUR







Meine Expertenmeinung zu DBK

Meinung: Hintergrund der positiven Tagesentwicklung im Vergleich zum Verlust von 2.27 Prozent beim MDAX könnten die Defizite bei der Munitionsversorgung in Deutschland, in der Ukraine und weiteren Ländern sein. Das Unternehmen aus Düsseldorf will mit einem Ausbau der Fertigung an einem deutschen Standort diese Lücke schließen und ab Juli 2023 lieferfähig sein. Die Meldungen zu den Zahlen des dritten Quartals zeigen eine positive Entwicklung, so dass bei den vollen Auftragsbüchern zum Jahresende mit einem Umsatzplus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet werden darf.

Setup

Mögliches Setup: Unser Long Setup bauen wir mit dem Trigger über der Widerstandslinie, dem Stopp Loss unter der Tageskerze vom Dienstag und dem Kursziel beim Pivot-Hoch vom 30. Juni. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RHM.

Veröffentlichungsdatum: 15.12.2022

