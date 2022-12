DJ Teamviewer will Partnerschaft mit ManU schnellstmöglich reduzieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Teamviewer will aus der Partnerschaft mit Manchester United (ManU) aussteigen und erhofft sich davon eine Verbesserung der Ertragslage. Wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte, hat es mit dem britischen Fußballclub eine "für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung" getroffen. Diese räume ManU die Möglichkeit ein, die Rechte am Haupttrikotsponsoring des Vereins zurückzukaufen. So könne der Verein einen "zielgerichteten Verkaufsprozess für einen neuen Haupttrikotsponsor einleiten". Teamviewer erwartet den weiteren Angaben nach, "so schnell wie technisch möglich" aus dem Sponsoring auszusteigen.

Sobald ein neuer Haupttrikotsponsor gefunden sei und diese Rolle aktiv übernehme, werde Teamviewer bis zum Ende der ursprünglichen Vertragslaufzeit mit angepasstem Umfang Teil des Partnernetzwerks von ManU bleiben. Das Volumen der Partnerschaft würde sich substanziell auf einen einstelligen US-Dollar-Millionenbetrag pro Jahr verringern, was einen deutlich positiven Einfluss auf die Profitabilität von Teamviewer hätte.

