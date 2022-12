München (ots) -Der Sänger und Songwriter Max Giesinger streamt am heutigen Freitag, 16.12., ab 18 Uhr für die SOS-Kinderdörfer weltweit ein weihnachtliches Konzert mit Herz. Gemeinsam können so Spenden für Kinder in Not gesammelt und nebenbei auch noch guter Musik gelauscht werden.Das Konzert wird live auf dem You-Tube-Kanal des Künstlers, auf der Website der SOS-Kinderdörfer weltweit (http://www.sos-kinderdoerfer.de) sowie beim Rolling Stone Magazin online ausgestrahlt. "Max Giesinger live für die SOS-Kinderdörfer" wird in intimer Wohnzimmer-Atmosphäre und in kleiner Besetzung stattfinden. Der Künstler performt unter anderem seine großen Hits. Präsentiert wird das Konzert von dem Musikmagazin "Rolling Stone".HIER (https://www.sos-kinderdoerfer.de/informieren/aktuelles/news/digitales-weihnachtskonzert-mit-max-giesinger)geht es zur vollständigen Pressemeldung.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Sarah Krka, PR & CommunicationsSOS-Kinderdörfer weltweit, Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.Ridlerstr.55, D-80339 MünchenMobil: +49 170 730 1838sarah.krka@sos-kd.orgsos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5395927