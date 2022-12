HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3731/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/69 geht es um den letzten Verfallstag im Jahr 2022, den Finaltag beim Cordoba 78 Cup und auch den Zwischencut für den Börse Band Aid Song. Ab Montag kommt RHI Magnesita in den Prime Market und damit (mittelfristig) auch wieder ins ATX-Rennen. Die Radex/RHI war ja gemeinsam mit Wienerberger, OMV und Verbund jener Titel, der seit Beginn an dabei war. Im Cordoba 78 Cup trifft Amag heute auf E.On, der österreichische Tagessieger von gestern ist heute Mittag mal hinter E.On, aber es ist ja erst ...

