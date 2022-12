Manchester United 2.71% Silberpfeil60 (CHANCE01): Das Softwareunternehmen https://stock3.com/aktien/teamviewer-inh-on-36956390 steht vor dem Rückzug als Sponsor des englischen Fußballklubs Manchester United. Man habe sich in monatelangen Gesprächen darauf geeinigt, dass ManU so schnell wie möglich einen neuen Sponsor für die prominente Werbefläche auf den Trikots finden solle, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bis zum Ende der fünfjährigen Laufzeit werde das Unternehmen zwar Sponsor von Manchester United bleiben, aber im Jahr dafür nur noch einen einstelligen Millionen-Dollar-Betrag ausgeben. Bisher kostet der 2021 geschlossene Sponsoring-Vertrag TeamViewer Reuters zufolge zwischen 45 und 55 Mio. Euro im Jahr - das sei in etwa die ...

