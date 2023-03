Kontron 7.21% Moneyboxer (SMASPPR): Kontron erhöht die Gewinnprognose! So soll der Nettogewinn 2023 bei 66 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Linz mit. Das seien zehn Prozent mehr als noch im Januar prognostiziert, kommentierte Vorstandschef Hannes Niederhauser bei der Vorlage endgültiger Zahlen für das vergangene Jahr. (29.03. 08:01) >> mehr comments zu Kontron: www.boerse-social.com/launch/aktie/sant Amazon 0.98% High111Trader (HIGH111C): -> Kauf von 12 Amazon Aktien. -> Kaufkurs = 89,21€ -> WKN-Nr.: "906866" // ISIN-Nr.: US0231351067 -> Aktuelle Dividendenrendite = 0,00% (28.03. 19:12) >> mehr comments zu Amazon: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...