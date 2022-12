Lattice Semiconductor ist ein Anbieter von sogenannten FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). Der Marktführer in diesem Bereich, Xilinx, wurde von AMD übernommen. FPGAs sind elementar, um sogenannte Edge-Applikationen, also die dezentrale Datenverarbeitung am Rand des Netzwerks oder der Cloud zu realisieren. Hierbei geht es um Themen wie Autonome Fahrzeuge, Fernüberwachung von Produktionsanlagen, intelligente Stromnetze, Predictive Maintenance, Patientenüberwachung, virtualisierte Funknetze, Cloud-Gaming und so weiter - um einige klassische und auch zukünftige Einsatzbereiche zu nennen. Kunden sind namhafte Firmen wie Google, Microsoft, Amazon, Siemens, Sony, Dell, HP, Cisco Systems, Samsung, Ford oder auch Lockheed Martin. Der relevante Markt wird sich laut Research and Markets weltweit von 8 Mrd. $ in 2021 bis zum Jahr 2027 voraussichtlich auf 15,5 Mrd. $ annähernd verdoppeln.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 50.Den kompletten Artikel lesen Sie im aktuellen Brief.Weitere Themen in dieser Ausgabe:++ Währungsumkehr - Silber glänzt wieder++ DAX und Co - Indizes auf Konsolidierungskurs++ Axcelis Technologies - Geheimtipp mit relativer Stärke++ Paramount - Der nächste Netflix-Jäger?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!