Schweden, Deutschland und das Vereinigte Königreich haben einen Vertrag mit BAE Systems über den Kauf von 436 geländegängigen Fahrzeugen des Typs BvS10 geschlossen. Die gemeinsame Bestellung im Wert von 760 Millionen Dollar dient der Unterstützung von Arktiseinsätzen im Rahmen des Programms Collaborative All-Terrain Vehicle (CATV).

Die geländegängigen militärischen Geländefahrzeuge von BAE Systems sind für Einsätze in den rauesten und entlegensten Gebieten konzipiert und dieser Vertrag unterstreicht, dass das Unternehmen mit Blick auf diese Eigenschaften Marktführer in der Verteidigungsindustrie ist.

"Wir verzeichnen ein zunehmendes Interesse zahlreicher Länder am BvS10 mit seiner extremen Beweglichkeit sowie an Beowulf, dem ungepanzerten Schwesterfahrzeug", sagte Tommy Gustafsson-Rask, Geschäftsführer von BAE Systems Hägglunds, das die Fahrzeuge im schwedischen Örnsköldsvik herstellt. "Schweden, Deutschland und das Vereinigte Königreich werden auf Jahrzehnte hinaus eine ausgezeichnete Rendite für die Investition in diese hochleistungsfähigen Fahrzeuge erhalten. Dies untermauert einmal mehr die starke Beziehung zwischen BAE Systems und unseren Kunden bei der Bereitstellung dieser entscheidenden Eigenschaften."

Die Lieferung der von den drei Ländern bestellten 436 Fahrzeuge beginnt 2024. 236 BvS10 gehen an die schwedische Behörde für Verteidigungsmaterial (FMV), 140 an das deutsche Bundesministerium der Verteidigung (BAAINBw) und 60 an das britische Verteidigungsministerium (Ministry of Defence, MoD). Die Fahrzeuge basieren auf der derzeit in Schweden eingesetzten neuesten Version des BvS10 und werden Varianten für Truppentransport, Logistik, Evakuierung von Verletzten, Bergung sowie Kommando und Kontrolle umfassen.

Das CATV-Programm beinhaltet eine Rahmenvereinbarung, welche die Beschaffung weiterer Fahrzeuge der drei Länder nach sich ziehen könnte; damit würde die Produktion des BvS10, des weltweit führenden Geländefahrzeugs, noch viele Jahre lang aufrechterhalten. Schweden als federführender Staat hat ein gemeinsames Beschaffungsbüro eingerichtet und übernimmt die Leitung des Projekts mit Vertretern aller drei Länder.

Der Beschaffung vorausgegangen war Schwedens Bestellung von 127 weiteren Geländefahrzeugen des Typs BvS10 für die bestehende Flotte im vergangenen Jahr. Parallel zu diesem Vertrag beschafft Schweden überdies weitere 40 BvS10 im Wert von rund 50 Millionen USD im Rahmen eines anderen Vertrags.

Der BvS10 und der Beowulf sind mit Blick auf geländegängige Lösungen weltweit führend. Ihre knickgelenkten Mobilitätssysteme erlauben ein optimales Manövrieren in unterschiedlichem Gelände und sie können Schnee, Eis, Felsen, Sand, Schlamm oder Sümpfe sowie steile Gebirgsregionen durchqueren. Die Fahrzeuge können dank ihrer amphibischen Eigenschaften überdies in überfluteten Gebieten oder Küstengewässern schwimmen.

Die Fahrzeuge können Personal und Nachschub transportieren, um die strategische, taktische und operative Mobilität aufrechtzuerhalten.

Die beispiellose Beweglichkeit des BvS10 basiert auf den Standards der Nordatlantischen Vertragsorganisation (NATO) für Geländetauglichkeit. Dank seiner modularen Bauweise lässt er sich für unterschiedliche Einsätze konfigurieren und es sind mehrere Varianten für Einsatzbereiche wie die Beförderung von Personal, Kommando und Kontrolle, Krankenwagen, Fahrzeugreparatur und -bergung, logistische Unterstützung, Situationsbewusstsein und Waffenträger für Mörser lieferbar.

Der BvS10 wird derzeit von Österreich, Frankreich, den Niederlanden, Schweden und dem Vereinigten Königreich eingesetzt. Der Beowulf von BAE Systems, die ungepanzerte Variante des BvS10, hat im August den Zuschlag im Rahmen des Programms Cold Weather All-Terrain Vehicle (CATV) der US-Armee erhalten. Die US-Armee bekommt 110 Fahrzeuge über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Veröffentlicht von:

BAE Systems, Inc.

www.baesystems.com

@BAESystemsInc

Zugehöriges Bildmaterial finden Sie unter: https://baesys.resourcespace.com/?c=16201&k=d788ec24d8

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221216005115/de/

Contacts:

Ola Thorén, BAE Systems Hägglunds

Büro: +46 660 80506; Mobil: +46 708 335000

ola.thoren@baesystems.se



Luke Watkinson, BAE Systems

M: +44 7471 148 396

luke.watkinson@baesystems.com