München (ots) -Zukunftsorientierte Ausbildung ist das A und O: Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner heutigen Sitzung die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für das Jahr 2023 beschlossen. Sie bestehen aus den BLM-Workshops für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der lokalen Hörfunk- und Fernsehstationen in Bayern, der Förderung der MEDIASCHOOL BAYERN sowie den Förderbeträgen und Mitgliedschaften für Aus- und Fortbildungseinrichtungen.2023 soll das hybride Basiskurs-Konzept für Volontierende in privaten Radio- und TV-Stationen in Bayern fortgeführt werden. Die Basiskurse bestehen aus einer Mischung aus E-Learning und Präsenz-Workshops. Aufgrund hoher Nachfrage nach digitalen Themen ist kommendes Jahr ein zusätzlicher Basiskurs "Onlinejournalismus" zu Themen wie Online-Recherche, Fakt-Checking, Community-Management oder Mobile Reporting geplant. Für erneut mehr als 100 geplante Workshop-Tage stehen 110.000 Euro zur Verfügung.Das trimediale Aus- und Fortbildungskonzept der MEDIASCHOOL BAYERN ist richtungsweisend und etabliert: 2023 sind für die Aus- und Fortbildungskanäle in München und Nürnberg insgesamt 928.000 Euro aus dem Haushalt der BLM vorgesehen.Fördermittel in Höhe von zusammen 46.000 Euro erhalten die Bayerische Akademie für Fernsehen und Digitale Medien (BAF), die Akademie für Neue Medien in Kulmbach und die Initiative Radiosiegel.Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: "Der neue Basiskurs Onlinejournalismus ist ein weiterer Baustein in der konsequenten Digitalisierung unserer Angebote. Damit möchte die Landeszentrale dazu beitragen, journalistische Talente in der digitalen Welt noch besser aufzustellen. Eine gute Ausbildung ist die Grundlage für einen erfolgreichen Weg in den Journalismus - deshalb ist es für mich ganz zentral, dass wir die Aus- und Fortbildung trotz steigender Kosten 2023 ausbauen können."Walter Keilbart, Vorsitzender des BLM-Medienrats: "In den lokalen Sendern werden Volontierende oft ins kalte Wasser geworfen und müssen vom ersten Tag der Ausbildung an Programm machen. Das umfassende Workshop-Angebot der Landeszentrale sorgt mit dafür, dass die jungen Menschen dabei nicht untergehen, sondern schwimmen lernen. Deshalb war, ist und bleibt die Ausbildungsförderung eine Herzensangelegenheit des Medienrats."Informationen zu allen Ergebnissen aus der Medienrats-Sitzung vom 16. Dezember 2022 finden Sie hier (https://www.blm.de/infothek/medienratssitzungen/ergebnisse_mr_9_amtsperiode/4-sitzung-des-medienrats.cfm).Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherin BLMTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5396491