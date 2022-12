Die USA wollen Chinas wachsenden Einfluss einschränken - deshalb wurden erst in dieser Woche neue Sanktionen erlassen, die beispielsweise Chips und Halbleiter betreffen. China kritisiert das als "Schikane". Chinas Regierung hat neue Beschränkungen der USA für den Zugang chinesischer Unternehmen zu amerikanischer Technologie scharf als "wirtschaftliche Schikane" kritisiert. Die USA "missbrauchen Exportkontrollen", um gegen chinesische Firmen und Institutionen vorzugehen, sagte ein Sprecher des Handelsministeriums am Freitag in Peking, nachdem drei Dutzend chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste der USA gesetzt worden waren. China werde "notwendige Maßnahmen" ergreifen, um seine Interessen zu ...

