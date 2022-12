Am meisten Neugeschäft schrieben Makler und Mehrfachagenten im Jahr 2021 in der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Das besagt die WTW-Studie "Lebensversicherung 2021" zum Produktsegment bAV. Der Anteil der Makler und Mehrfachagenten daran betrug in Deutschland demnach 44%. Es folgen die Einfirmenvermittler mit 35% und die Banken mit 9%. Der Direktvertrieb spiele mit 1% keine Rolle. Insgesamt beläuft sich das Neugeschäft in der bAV auf 1,3 Mrd. Euro Jahresprämienäquivalent (APE). Steigerung gegenüber ...

