Iris Handke verantwortet künftig als Head of International Business Development die Expansion in neue Märkte. Mit langjähriger internationaler Erfahrung übernimmt sie die neue Rolle nach dem erfolgreichen Aufbau von ARTE Generali in Deutschland und Österreich. Ziel ist der geografische Ausbau der Geschäftstätigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...