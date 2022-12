Die Mayr-Melnhof Karton AG hat ihre zwei Standorte der MM Packaging in Russland (St. Petersburg und Pskov) an den dortigen Investor Granelle verkauft. "Wir haben langfristig keine Möglichkeit mehr gesehen, uns in Russland operativ weiterzuentwickeln und waren in der glücklichen Lage, die Genehmigungen für den Verkauf zu bekommen. Kaufpreis und Buchwert gleichen sich aus, wir haben die Standorte vorher ...

