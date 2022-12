Anleger können bei einer Investition in einen Laufzeitfonds insbesondere zu Beginn interessante Renditen erzielen - ODDO BHF Asset Management ist bereits über zehn Jahre erfolgreich in diesem vergleichsweise jungen Segment tätig.Wie erwartet hat die US-Notenbank Fed am 14. Dezember 2022 ihren Leitzins weiter erhöht - die Spanne liegt mittlerweile in der Range von 4,25 bis 4,5 Prozent. Der Zinsschritt fiel mit 0,5 Prozentpunkten zwar moderater als die letzten vier Zinserhöhungen aus (jeweils 0,75 Prozentpunkte), zeitgleich betonte Fed-Chef Powell jedoch, dass das Ende noch nicht erreicht sei. Im Mittel sei für 2023 ein Leitzinsniveau von 5,1 Prozent anvisiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...