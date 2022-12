Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter VanEck ersetzt den Index des VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ISIN IE00BYWQWR46/ WKN A2PLDF), um ESG-Kriterien in seinen Anlageprozess zu integrieren, so VanEck in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...