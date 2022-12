Zwei weitere Mobilitätsanbieter kündigen Preiserhöhungen für Ladestrom an: Plugsurfing hebt die deutschen Festpreise in seiner App für das DC-Laden zum 22. Dezember von 69 auf 74 Cent pro Kilowattstunde an, EWE Go ruft ab 1. Februar 2023 sieben Cent mehr pro Kilowattstunde auf. Plugsurfing begründet den Aufschlag mit den steigenden Stromkosten für seine Ladesäulenbetreiber-Partner. In einer uns vorliegenden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...