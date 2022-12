Es war die Woche der Notenbanken: Der Kampf um die hohe Inflation ist, sowohl in den USA als auch in der Eurozone, weiter im vollem Gange. Zusätzlich sind die Aussichten auf die zukünftige Teuerung nach oben korrigiert worden. Was in naher Zukunft bezüglich steigender Preise und Zinsen zu erwarten ist, erfahren Sie in diesem Interview mit Tim Oechsner, Händler von Steubing AG.