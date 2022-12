Das hat den Markt auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie des Kupferkonzerns brach gestern ein und die gesamte Branche stand unter Druck. Der Grund: Panamas Regierung hat das kanadische First Quantum angewiesen, den Betrieb seiner wichtigsten Kupfermine im Land einzustellen.Der Hintergrund: First Quantum sollte einen Vertrag unterzeichnen, in dem sich der Konzern verpflichtet hätte, höhere Abgaben an die Regierung zu zahlen. First Quantum hat die Frist für den Abschluss des Vertrages verstreichen ...

