Bundesbank rechnet für 2023 mit weiterhin hoher Inflation

Die Bundesbank korrigiert ihre Inflationsprognose nach oben und die Wirtschaftserwartung nach unten. Außerdem: Mit dem Trendkompass der HSBC haben sie die aktuellsten Aktientrends immer im Blick.



Die EZB hob am gestrigen Donnerstag die Leitzinsen in der Eurozone um 50 Basispunkte an und ging somit einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Normalisierung der Geldpolitik. Joachim Nagel, Präsident der Bundesbank, plädierte allerdings für einen strafferen Kurs der Geldpolitik und somit für eine Erhöhung um 75 Basispunkten. Nur damit ließe sich die hohe Inflation bekämpfen, so Nagel. In der am Freitag veröffentlichten Prognose rechnet die Bundesbank für das kommende Jahr mit einer Inflation von 7,20 % in Deutschland. Damit revidieren die Frankfurter ihre bisherige Inflationsprognose von knapp 4,50 % und zeichnen auch für die deutsche Wirtschaft ein düsteres Bild. Um 0,50 % soll im Jahr 2023 das inländische BIP zurückgehen - ein Wert, der deutlich pessimistischer ist, als die Prognose des ifo-Instituts, welches ein knappes Wachstum von 0,10 % erwartet.





Mit dem HSBC Trendkompass können Sie Börsenentwicklungen erkennen und Trend-Aktien ausfindig machen. Langfristige und kurzfristige Trendindikatoren werden in nur einer Darstellung kombiniert. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX©, DAX©-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird in der Regel an jedem Mittwoch aktualisiert.

