Goldpreis robbt sich an die 1.800-Dollar-Marke heran - EZB überrascht

Der Goldpreis kämpft weiterhin um die psychologische Marke von 1.800 Dollar. Insgesamt sehen sich Anleger rund um den Globus nun verstärkt mit geldpolitischen Risiken konfrontiert. Dass die EZB sich im Kampf gegen die Inflation offensichtlich kämpferischer zeigt als erwartet, schmeckt Anlegern nicht wirklich.

Am Freitagvormittag kostet eine Feinunze Gold zunächst 1.782 Dollar und damit 0,32 Prozent mehr. Am Donnerstag hatte der Preis zwischenzeitlich noch bei über 1.800 Dollar gelegen. EZB erhöht Leitzinsen erwartungsgemäß und passt Inflationsprognosen an Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zu euphorische Anleger am Donnerstag auf dem falschen Fuß erwischt. Der Eurowächter korrigierte nicht nur die Leitzinsen um 0,50 Prozentpunkte nach oben, sondern kündigte auch weitere Schritte für das Jahr 2023 an.

EZB-Chefin Christine Lagarde deutete auf der letzten Sitzung des Jahres an, dass die Entscheidung innerhalb der Kollegen nicht unumstritten gewesen sei. In Bezug auf den aktuellen Zinsschritt sei man sich demnach nicht ganz einig gewesen.

Ein größerer Zinsschritt um 75 Basispunkte wäre demnach auch ganz im Geschmack anderer Kollegen gewesen.

Zuletzt lag die Inflationsrate bei 10,0 Prozent und damit etwas niedriger als im Oktober. Damit bleibt die EZB aber immer noch weit entfernt von ihrem eigentlich anvisierten Ziel in Höhe von 2,0 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

