Bond-Neuling Katjes Greenfood meldet eine erfolgreiche Finanzierungsrunde bei einer ihrer vielversprechendsten Beteiligungen, der Rainforest Company. Mit dem Einstieg eines Investorenkonsortiums rund um das britische Family Office Kaltroco Ltd. des CVC Capital-Gründers Steve Koltes als neuen Lead-Investor legt die The Rainforest Company Deutschland GmbH (The Rainforest Company) einen wichtigen Grundstein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...