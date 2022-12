EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

fox e-mobility AG: Testat Jahresabschluss 2021 liegt vor - Going-Concern abhängig von Umstrukturierung



16.12.2022 / 15:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



fox e-mobility AG: Testat Jahresabschluss 2021 liegt vor - Going-Concern abhängig von Umstrukturierung



München, 16. Dezember 2022 - Der Vorstand der fox e-mobility AG (DE000A2NB551) teilt mit, dass der im September 2022 bestellte Wirtschaftsprüfer Dr. Kleeberg & Partner, München den Jahresabschluß und Lagebericht 2021 geprüft und mit Datum von 14. Dezember 2022 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert hat. Der Aufsichtsrat hat heute den Jahresabschluß nach § 172 AktG gebilligt. Die Veröffentlichung erfolgt heute auf der Unternehmenswebsite und im Anschluss im Bundesanzeiger. Der Bericht über den Jahresabschluss erfolgt in der für den 31. Januar 2023 angesetzten ordentlichen Hauptversammlung.



Der Bestätigungsvermerk weist auf die wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Going-Concern hin. Die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit und damit der Annahme der Unternehmensfortführung hängt von der finanziellen Unterstützung und der Kapitalausstattung durch externe Kapitalgeber ab. Darüber hinaus hängt die Werthaltigkeit der Beteiligung an der Fox Automotive Switzerland AG sowie die ihr gegebenen Darlehen von der Realisierung des für die MIA 2.0 erstellten Business Plans ab.



Die Gesellschaft hat zur Erhaltung des Going-Concerns bis Ende 2023 einen Cashbedarf von 1,95 Mio. Euro. Diesbezüglich hat die Gesellschaft bereits Finanzierungszusagen von 1,55 Mio. Euro erhalten, die jedoch zu 1,35 Mio. Euro durch eine bis zum 2 Quartal 2023 durchzuführende Änderung der Unternehmensstruktur bedingt sind. Die Differenz von 400 tausend Euro ist noch nicht gesichert aber eine Zusage ist kurzfristig erwartet.



Die Umstrukturierungsmaßnahmen beinhalten die Umwandlung der Rechtsform der Gesellschaft in eine irische Aktiengesellschaft (PLC), die weiterhin an der Börse Düsseldorf notiert bleibt mit einem zukünftigen Zweitlisting an der Euronext. Der Umstrukturierungsplan wird in der für den 31. Januar 2023 angesetzten ordentlichen Hauptversammlung detailliert vorgestellt und soll nachfolgend in einer außerordentlichen Hauptversammlung von den Aktionären beschlossen werden. 16.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com