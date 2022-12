Wien (www.fondscheck.de) - Der ehemalige Ökoworld-Fondsmanager Alexander Mozer hat eine eigene Firma gegründet, so die Experten von "FONDS professionell".Mit seiner Rezoom Capital werde er mit der Augsburger Investmentboutique Discover Capital und deren "Squad Fonds"-Plattform zusammenarbeiten. Squad Fonds werde Mozer beim Vertrieb seines globalen ESG-Aktienfonds "Rezoom World" (ISIN DE000A3D19V4/ WKN A3D19V) unterstützen, erkläre Discover Capital in einer Pressemitteilung. Das Portfolio solle demnach noch im Dezember in den Vertrieb geschickt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...