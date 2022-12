Vaduz (ots) -Regierungsrat Manuel Frick hat am Freitag, 16. Dezember an der Präsentation und Medienkonferenz des Films "Kulturplatz Liechtenstein" im Liechtensteinischen Landesmuseum teilgenommen. Der Film wurde von den Museen und Kulturhäusern Liechtensteins produziert und stellt die Mitgliedsinstitutionen vor."Ich freue mich sehr über die Produktion dieses Films über die Museen und Kulturhäuser Liechtensteins. Der Film ist ein wertvoller Kulturbotschafter im In- und Ausland", so Regierungsrat Manuel Frick.Der Film "Kulturplatz Liechtenstein" ist auf den Homepages der Museen und Kulturhäuser verfügbar und kann bei Liechtenstein Marketing bezogen werden. Von Samstag, 17. Dezember bis Mittwoch, 21. Dezember wird der Film täglich zwischen 18 und 23 Uhr mehrmals auf 1FLTV gezeigt.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100900334