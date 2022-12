Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von VW. . VW will den Ausbau seines Angebots an batteriebetriebenen Elektroautos (BEV) trotz Rückschlägen in der begleitenden Software-Entwicklung und Problemen in China beschleunigen. Bei den Verkäufen steht Morphosys auf dem 2. Platz. Goldman Sachs hat die Papiere auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 12 Euro halbiert.