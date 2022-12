Bei der Apple-Aktie wird es ernst. Am Donnerstag hat sie knapp fünf Prozent verloren - so viel wie zuletzt im September. Neben den Zinssorgen am Gesamtmarkt, die die Papiere belasten, kommt nun möglicherweise hinzu, dass Apple fremde App Stores nicht mehr ausschließen darf. Die Lage bei der Apple-Aktie spitzt sich dementsprechend zu.Seit Jahresbeginn konsolidiert die Apple-Aktie nun schon. Anfangs schwankte sie noch in einer enorm breiten Range, zuletzt aber nahm die Schwankungsbreite ab. Konkret ...

Den vollständigen Artikel lesen ...