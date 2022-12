Hamburg (ots) -Der Aufsichtsrat der Studio Hamburg GmbH hat auf seiner turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung die gute wirtschaftliche Lage des Unternehmens gewürdigt. Die Gruppe ist erfolgreich durch die vergangenen Jahre gekommen. Für das Jahr 2022 wird erneut trotz schwieriger äußerer Umstände ein gutes Ergebnis erwartet. Außerdem hat das Gremium dem ausscheidenden Geschäftsführer Dr. Kurt Bellmann (63) für seine Arbeit gedankt.Dr. Kurt Bellmann trat 2012 als kaufmännischer Geschäftsführer in die Studio Hamburg Gruppe ein. Nach mehreren Jahren erfolgreicher Restrukturierung expandiert die Gruppe in allen Bereichen. Wachstum, aktives Kostenmanagement und Innovationskraft haben auch die Profitabilität nachhaltig gestärkt. Im Sommer 2022 übernahm Johannes Züll die alleinige Geschäftsführung der Gruppe, Dr. Kurt Bellmann stand bis Jahresende weiter beratend zur Seite.NDR Intendant Joachim Knuth, Aufsichtsratsvorsitzender von Studio Hamburg: "In den zehn Jahren seines Wirkens bei der Studio Hamburg Gruppe hat Kurt Bellmann gemeinsam mit Johannes Züll das Unternehmen sehr erfolgreich aufgestellt. Ich danke Herrn Bellmann für seine große Loyalität und seine sehr gute Arbeit und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."Die Studio Hamburg Gruppe ist mit einer Gesamtleistung von ca. 300 Millionen Euro eine der profiliertesten Produktions- und Dienstleistungsgruppen für Film und Fernsehen in Deutschland. Über seine Tochterfirma NDR Media ist der Norddeutsche Rundfunk (NDR) zu 100 Prozent an Studio Hamburg beteiligt. Im Jahre 2022 feierte die Studio Hamburg Gruppe ihr 75-jähriges Bestehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationIris BentsTel.: 040 4156 2304Mail: i.bents@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5396751