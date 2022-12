In der letzten Zeit steht der Börsengang von Porsche unter der genaueren Betrachtung der Anleger*innen. Am heutigen Freitag ist die verstärkte Aufmerksamkeit dem Mutterkonzern Volkswagen gewidmet, denn die Aktionären treffen sich auf der außerordentlichen Versammlung in Berlin. Worum handelt es sich auf diesem Treffen, erfahren Sie aus unserem heutigen Artikel. Besprechungen auf der Hauptversammlung An diesem Freitag findet die außerordentliche Hauptversammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...