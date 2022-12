Weiden (www.fondscheck.de) - Diese Woche gab es starke Signale von den Notenbanken FED und EZB, so die Experten von Robert Beer Investment.Beide hätten einen starken Willen signalisiert, die Inflation ernsthaft zu bekämpfen, und zwar so lange, bis sie in den Zielbereich von etwa 2% komme. Davon seien die USA mit 7,1% und Euroland mit 10,6% noch sehr weit entfernt. D.h. die Notenbanken hätten noch einen weiten Weg und harte Entscheidungen vor sich. Die Märkte und alle optimistischen Investoren indes seien kurzfristig aus ihren Träumen gerissen worden. ...

