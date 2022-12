Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von HSBC Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE000QMIHY81/ WKN A3DV0F) bilde die Wertentwicklung des MSCI World Index ab. Dabei handele es sich um ein breit diversifiziertes Investment in über 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Am stärksten vertreten seien Unternehmen aus den USA gefolgt von Japan und Großbritannien. Zu den größten Branchen würden Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen zählen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...