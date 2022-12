München (ots) -Die geplanten Themen:Cancel Culture:Wie eine moralische Panik die Welt erfasst.Visionen mit Licht und Farbe:Ruth Baumgartes Afrikakunst in der Wiener Albertina.Auf der Suche nach dem Glück:Die Nobelpreisträgerin Annie Ernaux und ihre Super 8 Tagebücher.Spannende Bekenntnisse:Annette Friers Projekt undwarumbistduhier.Ich rebelliere also bin ich:Künstler zwischen Widerstand und Aktionismus.Moderation: Max Moor"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/ttt (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Finformation%2Fwissen-kultur%2Fttt%2Findex.html&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7Ca8d55291aacd43a9285e08dabe4e698b%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638031541230625793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IDFeTmV1%2FbqYSiv1D6phVpIQi30Xe8D3BT3zATFSnmk%3D&reserved=0)Redaktion: Klaus ReimannPressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5396761