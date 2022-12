Secret Scanning findet Token und Private Keys in öffentlichen Repositories, damit diese nicht versehentlich an die Öffentlichkeit geraten. Das Feature wird ab heute an alle Nutzer kostenlos ausgerollt. Bisher war das Sicherheitsfeature Secret Scanning nur für zahlende GitHub-Nutzer verfügbar. Ab heute sollen aber alle Nutzer das Feature verwenden können, um ihre öffentlichen Repos abzusichern, wie Techcrunch ...

