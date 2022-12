Anglo American kämpft mit sinkenden Erzgehalten in chilenischen Minen und wird 2023 deutlich weniger Kupfer produzieren als bislang geplant. Shell trennt sich von zwei Offshore Beteiligungen in Malaysia und erlöst damit rund eine halbe Milliarde US-Dollar. First Quantum Minerals konnte sich mit der Regierung in Panama nicht über den Betrieb der Mine Cobre Panama einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...