Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Mit dem Einstieg eines Investorenkonsortiums rund um das britische Family Office Kaltroco Ltd. des CVC Capital-Gründers Steve Koltes als neuen Lead-Investor legt die The Rainforest Company Deutschland GmbH (The Rainforest Company) einen wichtigen Grundstein zur Fortsetzung ihrer bisherigen Erfolgsstory, so die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...