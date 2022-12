NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Meta von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 150 US-Dollar angehoben. Analyst Douglas Anmuth hob in einer am Freitag vorliegenden Studie die gestiegene Kostendisziplin des Mutterkonzerns von Facebook, WhatsApp und Instagram hervor. Er verwies zudem auf den um rund 65 Prozent gesunkenen Aktienkurs seit Jahresbeginn und den positiven Umsatzausblick. Der Druck auf Meta dürfte auf dem Weg ins Jahr 2023 abnehmen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2022 / 03:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2022 / 04:00 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30303M1027

