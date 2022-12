EQS-News: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

fox e-mobility AG veröffentlicht Jahreszahlen 2021 und treibt Umstrukturierung voran



16.12.2022

Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 3,8 Mio. Euro

Terminierung der ordentlichen Hauptversammlung auf den 31. Januar 2023

Fokus auf die Umstrukturierung und die Finanzierung der Weiterentwicklung der MIA 2.0 München, 16. Dezember 2022. Die fox e-mobility AG (ISIN DE000A2NB551), ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Herstellung, Vermarktung und Entwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment spezialisiert ist, veröffentlicht ihre testierten Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2021. Der Aufsichtsrat hat heute den Jahresabschluss gebilligt und den Termin für die ordentliche Hauptversammlung auf den 31. Januar 2023 terminiert. Die Veröffentlichung erfolgt heute auf der Unternehmenswebsite und im Anschluss im Bundesanzeiger. Der Jahresfehlbetrag 2021 beläuft sich auf 3,8 Millionen Euro. Das Eigenkapital bleibt bei rund 69 Millionen Euro.



Philippe Perret, der Vorstandsvorsitzende von fox e-mobility AG, betont: "Mit der MIA 2.0 entwickeln wir ein innovatives Elektroauto für den individuellen Personenverkehr und für logistische Anwendungen. Die Nachfrage nach entsprechenden Lösungen ist ungebrochen hoch. Die Finanzierung dieses Vorhabens ist eine gewaltige Herausforderung, die wir entschlossen angehen. Die Erarbeitung des Umstrukturierungsplans und die Terminierung der Hauptversammlung sind wichtige Schritte auf diesem Weg."



Fokus auf Finanzierung der Entwicklung der MIA 2.0

Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers weist auf die wesentliche Unsicherheit in Bezug auf das "Going Concern" hin. Die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit und damit der Annahme der Unternehmensfortführung hängt von der finanziellen Unterstützung und der Kapitalausstattung durch externe Kapitalgeber ab.



Darüber hinaus hängt die Werthaltigkeit der Beteiligung an der Fox Automotive Switzerland AG sowie der ausgestellten Darlehen für die Fox Automotive Switzerland AG von der Realisierung des für die MIA 2.0 erstellten Business Plans ab. Für die Umsetzung des Umstrukturierungsplans liegt der kurzfristige Kapitalbedarf bei 0,2 Millionen Euro.



Um den Bau eines Konzeptfahrzeugs im Jahr 2023 sowie anschließend eines Prototyps für die entsprechende Serienfertigung zu erreichen, befindet sich das Management laufend in Gesprächen mit Investoren und Engineering-Unternehmen. Zudem wurden die Aufwendungen durch Kostensenkungs- und Einsparmaßnahmen im Vergleich zur ursprünglichen Planung reduziert. Für das Geschäftsjahr 2023 steht die Sicherung der langfristigen Finanzierung des Projektes sowie im Anschluss daran die operative Umsetzung des MIA 2.0 Fahrzeugkonzepts im Vordergrund.



Vorstellung des Umstrukturierungsplans auf der Hauptversammlung

Das Management erarbeitet einen Umstrukturierungsplan, der auf der für den 31. Januar 2023 angesetzten ordentlichen Hauptversammlung den Aktionären vorgestellt. Der Umstrukturierungsplan wird danach veröffentlicht, um die Zustimmung der Aktionäre auf einer nachfolgenden außerordentlichen Hauptversammlung einzuholen. Die geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen beinhalten unter anderem die Umwandlung der Rechtsform der Gesellschaft in eine irische Aktiengesellschaft (PLC), die weiterhin an der Börse Düsseldorf notiert bleibt mit einem zukünftigen Zweitlisting an der Euronext.



Entsprechend soll im Januar 2023 eine irische Tochtergesellschaft gegründet werden, die eine grenzüberschreitende Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Irland nebst der Notierung an Euronext vorbereiten soll. Die neue Unternehmensstruktur soll bis April 2023 umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang hat der größte Gläubiger der Gesellschaft (Atlas Special Opportunities LLC) bestätigt, dass die Rahmenvereinbarung zur Finanzierung über Wandelschuldverschreibungen in voller Höhe (Restbetrag: EUR 22 Mio.) auch bei einer neuen Unternehmensstruktur erhalten bleibt.



Der Jahresabschluss 2021 wird im Laufe des Tages auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht: https://fox-em.com/de/finanzberichte/. Der Halbjahresbericht 2022 sowie der Konzernbericht 2021 sollen zeitnah veröffentlicht werden.



Über fox e-mobility:

Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Herstellung, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und insbesondere gewerbliche Anwendungen für Logistik und Lieferdienste spezialisiert hat. Die neue MIA-Modellreihe soll bei den größten europäischen Auftragsfertigern in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen.



