Mirco und Richy blicken in diesem Video auf das turbulente Kryptojahr 2022 zurück. Wie haben Inflation und die Zinspolitik die Kurse von Kryptowährungen beeinflusst? Was hat sich als Reaktion auf Fälle wie Terra Luna / Celsius und FTX im Bereich Regulierung getan und was wird hier im kommenden Jahr noch weiter zu erwarten sein? Dies und weitere spannende Themen, wie beispielsweise der ETH Merge, die den Kryptomarkt 2022 geformt haben, nehmen Mirco und Richy gemeinsam unter die Lupe.