NEW YORK (dpa-AFX) - Die Talfahrt der Tesla -Aktien hat sich am Freitag fortgesetzt. Mit gut 150 US-Dollar fielen sie auf ein weiteres Tief seit November 2020. Allein 2022 haben sie bislang schon 57 Prozent an Wert verloren. Seit dem Rekordhoch von gut einem Jahr summiert sich das Minus auf 63 Prozent.

Die zuvor gehypten Papiere des Elektroautobauers leiden schon eine Weile unter Sorgen über die Nachfrage und Profitabilität. Hinzu kommt, dass Konzernlenker Elon Musk aktuell durch seine neue Rolle als Eigentümer und Unternehmenschef des Kursnachrichtendienstes Twitter abgelenkt scheint.

Musk hatte zudem zwischen dem 12. und 14. Dezember fast 22 Millionen Tesla-Aktien für insgesamt knapp 3,6 Milliarden Dollar verkauft. Es war bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass sich Musk von Tesla-Anteilen im Milliardenvolumen trennen musste, um den umstrittenen Twitter-Kauf zu finanzieren.

Trotz der Kursverluste ist Tesla mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 450 Milliarden Euro aber an der Börse immer noch mehr Wert als die deutschen Konkurrenten BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen zusammen. Sie bringen es in Summer auf weniger als die Hälfte./mis/men/zb