Harmony Gold (ISIN: ZAE000015228) hat mit dem Abschluss der aktuellen Übernahme den Beginn der strategischen Diversifizierung des Unternehmens in ein zukunftsorientiertes Metallunternehmen markiert. Zumindest sieht man dies unternehmensintern so. Ein entsprechender Bericht wurde veröffentlicht. Bereits am 6. Oktober 2022 erfolgte die die Bekanntgabe des Unternehmens über die Stock Exchange News Services ("SENS") . Wir haben berichtet -> Harmony Gold im Wandel - News mit Überraschungsfaktor . ASeitdem ...

