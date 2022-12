NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben ihre Verluste am Freitag zum Handelsende deutlich eingedämmt. Die gegenläufige Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg zuletzt noch auf 3,482 Prozent nach einem Tageshoch von 3,557 Prozent.

Die Geldpolitik großer Notenbanken, allen voran der US-Zentralbank, wird seit Tagen wieder heiß diskutiert. Zwar hat die Fed ihr Straffungstempo in dieser Woche verringert. Angesichts der hohen Inflation wurden jedoch weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt, die sogar deutlicher ausfallen könnten als noch vor kurzem angenommen. In Europa überraschte die Europäische Zentralbank (EZB) mit einer straffen geldpolitischen Botschaft./bgf/jsl/ag/men