Belstar Management Company, LLC ("Belstar"), ein führendes globales Unternehmen für Kreditinvestments, gab heute die Auflegung eines Flaggschiff-Kreditfonds, Belstar Credit Opportunities Fund, bekannt, der weltweit in liquide und private Kreditmöglichkeiten, einschließlich Unternehmens- und strukturierte Kredit-Assets, investieren soll.

Durch die globalen Beschaffungsfähigkeiten von Belstar wird der Belstar Credit Opportunities Fund versuchen, Anlegern durch die Nutzung des fundamentalen Investmentprozesses von Belstar und der opportunistischen Kreditexpertise sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Märkten attraktive risikobereinigte Renditen zur Verfügung zu stellen. Zur Unterstützung eines Teils der Anlagestrategie beabsichtigt Belstar, eine Partnerschaft mit Apollo einzugehen, um Zugang zu qualitativ hochwertigen Assets zu erhalten, die von Apollos globaler Plattform stammen. Damit wird die im August 2022 etablierte strategische Beziehung zwischen Belstar und Apollo vertieft, die ein Joint Venture im Bereich der bankenunabhängigen Kreditvergabe bildet, das sich auf die Betreuung von Unternehmen und Sponsoren in Korea konzentriert.

Daniel Yun, Managing Partner von Belstar, kommentierte: "Wir freuen uns über die Aussicht, unsere Beziehung zu Apollo, einem führenden globalen Manager von Krediten, auszubauen. Diese Lancierung ist Teil unserer breiteren Strategie, die von uns gemanagten Investmentportfolios weiter zu diversifizieren und unseren LPs Zugang zu erstklassigen Kreditinvestments zur Verfügung zu stellen. Kredite spielen eine wichtige Rolle in unserer strategischen Asset Allokation und helfen uns dabei, die Zielsetzung unserer Investoren zu erfüllen, in eine Anlageklasse zu investieren, die eine konstante Performance erbringt und gleichzeitig den Fokus auf die Absicherung nach unten legt."

Rob Givone, Partner und Leiter Portfolio Strategy bei Apollo, kommentierte: "Wir freuen uns, den Ausbau der Plattform von Belstar weiter zu unterstützen. Diese Strategie ist eine natürliche Erweiterung der globalen Kreditfähigkeiten von Belstar und spiegelt die wachsende Nachfrage asiatischer Investoren nach hochwertigen Kreditinvestitionen wider. Wir freuen uns darauf, den Dialog mit Belstar fortzusetzen und nach neuen Möglichkeiten zu suchen, unsere Zusammenarbeit mit dem Belstar-Team auszubauen."

Über Belstar Group

Belstar und EMP Belstar hat sich auf Kredit- und Private-Equity-Investitionen spezialisiert und hat aktuell über 2 Milliarden Dollar an Assets unter Management. Seit 1998 hat Belstar mehr als 5 Milliarden Dollar an kreditbezogenem Kapital gesammelt und investiert. Belstar verfügt über Niederlassungen in New York, Seoul und Singapur. Das in New York ansässige Unternehmen Belstar Management Company ist ein bei der SEC registrierter Investment Advisor. Belstar hat in erster Linie im Auftrag von institutionellen Anlegern mit Sitz in Korea investiert und verfügt über eine 15-jährige Erfolgsbilanz auf den globalen Märkten für Unternehmens- und strukturierte Kredite. Belstar hat in der Vergangenheit immer wieder fortschrittliche Anlagevorschläge angeboten, einschließlich der Etablierung eines der ersten ausländischen Fonds, die bei der koreanischen Finanzaufsichtsbehörde registriert waren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.empbelstar.com.

